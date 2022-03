Gustavo - Reprodução Internet

GustavoReprodução Internet

Publicado 02/03/2022 18:03

Gustavo revelou um dos seus objetivos no jogo durante conversa com Linn da Quebrada nesta quarta-feira (2). Enquanto falavam sobre os paredões no "BBB 22", o brother disse ter o intuito de "colocar todo mundo no paredão".

fotogaleria

O empresário iniciou falando sobre a impressão que podem ter tido dele no início do jogo: "Esse cara deve ser maluco". A cantora completou: "De ir em encontro ao que já estava estabelecido".

"Eu queria, e acho que consegui. Continuo querendo paredões inovadores. Meu intuito é colocar todo mundo no paredão", destacou o empresário.

Linn então questionou: "E se você estiver no Paredão? Uma perspectiva que eu percebia na Larissa, é que parecia que ela chegou com a ideia de que algumas pessoas eram mais fortes em relação à outras". O brother continuou: "Ela foi correndo para quem ela achou mais forte".

"Na sua perspectiva, se você vai ao Paredão e tem a possibilidade de puxar [alguém]. Quem você puxa?", perguntou a artista, ao passo que Gustavo disse: "Pessoas que tem jogos opostos ao meu".