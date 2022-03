Natália é uma das participantes do BBB 22 - Reprodução do instagram

Natália é uma das participantes do BBB 22Reprodução do instagram

Publicado 02/03/2022 20:48

Rio - Natália Deodato fez um desabafo sobre padrões estéticos em conversa com Vinicius no "Big Brother Brasil 22". Nesta quarta-feira, ela citou sua aparência física e disse que ser uma mulher negra, com vitiligo e curvas faz dela ser um alvo de julgamentos.

fotogaleria

"Sei o peso de ser uma mulher preta, com vitiligo e gostosa. O mundo tenta colocar muitos padrões, 'ah, porque a gostosa é isso', 'tem vitiligo, é uma doença', como se a gente não pudesse viver normalmente. E por ser preta, 'ah, mais uma pessoa'. Se eu fosse a pessoa que eu sou com cabelo liso, loira e de olhos claros, talvez eu seria a f*da", disse.

"A gente sabe que o racismo existe e é muito velado. A gente sabe que o preconceito existe principalmente com o que a gente não conhece. No caso do vitiligo, tem mais preconceito ainda. Se eu fosse magérrima, seria um espetáculo. Mas por ter corpão, já entra num padrão. É isso que eu quero tirar da minha vida, e eu não aceito. Tem muitas pessoas que sei que passam por isso. Se de um milhão (de seguidores] tiver 10, 15 20% que o meu lugar de fala seja importante na vida deles, isso pra mim já importa muito", continuou.