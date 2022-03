Jade Picon - Reprodução/Gshow

Publicado 02/03/2022 15:35

Rio - A equipe que administra as redes sociais de Jade Picon se pronunciou, nesta quarta-feira (2), em resposta a uma postagem que acusa a influenciadora de racismo. Circula pela web um vídeo em que a participante do "BBB 22" rejeita a possibilidade de namorar Paulo André fora do reality show. No Instagram, a página "Pretitudes" sugeriu que a postura de Jade estaria relacionada ao fato do atleta ser um homem negro.

"Se der nomes aos bois, vão dizer que estamos de mimimi pra cima da menina que corre com lobos", diz a legenda da publicação, em referência ao livro de temática feminista, que teve um aumento em suas vendas após a influenciadora citar a obra no programa da TV Globo . O perfil compartilhou um trecho do momento em que Jade explica o motivo de não querer um relacionamento sério após o reality e aponta um comportamento supostamente racista.

Em comunicado divulgado também pelo Instagram, os responsáveis pelos perfis de Jade rebateram a acusação e afirmaram que providências serão tomadas pelos advogados da irmã de Leo Picon. "Mais um dia, mais uma fake news e desta vez, grave. Está rolando um vídeo em que a Jade diz que não quer namorar fora da casa, no vídeo ela reforça que não tem interesse em entrar em um relacionamento no momento. Vale ressaltar que, tanto a nossa Jade, quanto o P.A concordam que não querem iniciar um relacionamento sério pós BBB", começa a nota.

"O vídeo do post está rolando com a legenda dizendo que a Jade não quer namorar com o Paulo André por causa da sua cor de pele, a chamando de racista. Essa acusação é gravíssima e racismo não é brincadeira", continua na publicação em que expõe o vídeo completo da conversa entre Jade, Eslovênia e Laís sobre o affair da paulista com o velocista. Os "adm's" de Jade ainda compartilharam outro registro em que P.A também nega o interesse em levar o romance para o lado de fora da casa.

"Os advogados da Jade já foram cientificados e todo o material que recolhemos – e continuamos recolhendo - já foi encaminhado para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Agradecemos, novamente, aos fãs da nossa Jade que estão nos ajudando a denunciar contas e postagens falsas", conclui a equipe da sister.

