Eslovênia e Gustavo se desentenderam após o brother criticar suposta falta de 'empatia' com Laís - Reprodução/Globoplay

Eslovênia e Gustavo se desentenderam após o brother criticar suposta falta de 'empatia' com LaísReprodução/Globoplay

Publicado 02/03/2022 16:20

Rio - Gustavo e Eslovênia protagonizaram um conflito no "BBB 22", na tarde desta quarta-feira (2). A discussão começou após o advogado afirmar que Laís, seu affair na casa, deveria ter prioridade para falar com a psicóloga por estar mais abalada que os demais participantes depois da eliminação de Larissa, na última terça-feira . A miss não encarou bem o comentário do brother e rebateu a cobrança.