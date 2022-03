Boninho e Ana Furtado se beijam em Angra dos Reis - Reprodução Internet

Boninho e Ana Furtado se beijam em Angra dos ReisReprodução Internet

Publicado 03/03/2022 13:15

Rio - A apresentadora Ana Furtado compartilhou no Instagram, nesta quinta-feira, algumas fotos dos momentos de descontração que passou em família durante o feriado de Carnaval. Ana e seu marido, o diretor Boninho, curtiram os dias ensolarados em Angra dos Reis.

fotogaleria

"Dias solares ao lado dos meus. Pode dar replay?", escreveu Ana Furtado na legenda das imagens. Em uma das fotos, o casal troca um beijo apaixonado. Ana e Boninho são pais de Isabella, de 14 anos. Além disso, Boninho também é pai de Pedro Oliveira, de 26, do relacionamento com Kátia D'Ávila e Mariana, de 34, do casamento com Narcisa Tamborindeguy.