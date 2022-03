Larissa Tomásia é a sexta eliminada do BBB 22 - João Cotta / TV Globo

Larissa Tomásia é a sexta eliminada do BBB 22João Cotta / TV Globo

Publicado 03/03/2022 07:00

Rio - A pernambucana Larissa Tomásia, de 25 anos, teve uma passagem curta, mas cheia de reviravoltas, pelo "BBB 22". A sexta eliminada do reality show entrou no programa três semanas após o início do jogo, através da Casa de Vidro, e prometeu fazer e acontecer. No entanto, quando chegou na casa mais vigiada do Brasil, Larissa viu que as coisas não são tão fáceis e acabou sendo eliminada com 88,59% dos votos em um paredão contra Arthur Aguiar e Linn da Quebrada. Em sua curta estadia, Larissa chamou atenção por passar informações - muitas delas falsas! - para os colegas de confinamento.

"Eu deveria ter me segurado mais. A língua ali ficou solta! Quando eu comecei a ver os participantes, já fui falando tudo na cara. Passei algumas informações falsas porque eu queria mexer no quarto das meninas, jogar uma faísca. Mas depois, quando comecei a ter a convivência com o pessoal da casa, mudou totalmente minha visão de jogo. É complicado, difícil", explica Larissa, que afirma que mentir era uma estratégia de jogo.

"Durante o meu raio-x eu deveria ter falado para o pessoal, acabei esquecendo o principal: avisar para o público que essa era uma das minhas estratégias. Quando eu saí e vi os memes, eu só fazia rir. Ia fazer o quê?", diz Larissa, sobre ter mentido para os participantes.

Decepção



Apesar de ter entrado mais tarde, Larissa conseguiu se aliar aos integrantes do quarto Lollipop. Mas a pernambucana foi ao paredão justamente porque Eliezer e Vyni não cumpriram o combinado entre o grupo para protegê-la. Larissa acredita que ainda poderia estar na casa se não fosse pelo voto desperdiçado de Eli e Vyni.

"Depois que eu vi a cena, vi que o Eli não está comprometido com as meninas. Percebi que ele é uma pessoa de 'leva e traz' e só está se importando com ele mesmo no jogo. Ele queria tirar o dele da reta, fez isso de propósito por causa dos meninos, o que é uma pena, porque as meninas tentam fazer de tudo para proteger ele e o Vyni. Além disso, o Eli tem muita influência sobre o Vyni. Ao meu ver, ele se aproveita dos sentimentos do Vyni por ele", analisa Larissa.

"Fiquei bastante magoada porque, lá dentro, realmente pensei que ele tivesse feito sem querer. Só que quando eu vi a cena e vi que foi uma coisa proposital, eu fiquei magoada porque ele brincou com o meu sonho. Ele poderia ter se comprometido, votado no Douglas, ter feito o que era para fazer, e não fez. E aí veio a consequência de eu ir ao paredão com duas pessoas muito fortes da casa e queridíssimas aqui fora, algo que eu já sabia também. Eu peguei um paredão super pesado e a resposta veio, que foi a minha saída".

Casa de vidro

Larissa entrou no programa ao lado de Gustavo Marsengo, que também já foi ao paredão mas, diferentemente de Larissa, voltou. Ela acredita que o jogo "agressivo" de Gustavo pode tê-lo ajudado com o público.

"O Gustavo fez um jogo agressivo. Ele já chegou atirando para tudo quanto é lado. A forma de jogo dele não era uma estratégia que eu queria seguir. Eu realmente queria ser mais cautelosa, entrar na casa, conversar com as pessoas, ir conhecendo, para confirmar se tudo era como a visão que eu tinha aqui de fora", explica.

"Ele fez uma estratégia super arriscada e que eu admiro bastante, porque tem que ter muita coragem e muito peito para fazer da forma como ele fez".

Acidente

Em uma das festas, Larissa se jogou no pole dance e acabou lesionando o dedo do pé. O acidente fez com que ela não participasse de duas provas. A ex-sister acredita que isso também a prejudicou no programa. "Muito! Me prejudicou bastante, primeiro, porque eu não pude participar de duas provas, uma do líder e outra do anjo. Quase não aproveitei a festa de Carnaval, com Lexa, Banda Eva e Matheus Carrilho, também queria ter aproveitado muito mais o Carnaval da Beija-Flor... Esse dedinho me deu trabalho! Me custou uma liderança, me custou festas, e agora eu estou fora da casa. Se eu tivesse conseguido a liderança, talvez tivesse sido diferente", especula.

Convivência

Larissa afirma que sua passagem pelo programa foi difícil, já que não era prioridade de ninguém. "As relações, alianças e vínculos já estavam todos formados. Dentro da casa, eu não me sentia prioridade. Eu era uma prioridade nas questões de jogo, para votação, porque eu acrescentava no grupo e o Lollipop não poderia perder mais um integrante. Eu senti que fui acolhida por algumas pessoas do meu quarto e por outros do Grunge, como a Lina. Com os meninos eu tive um pouco de dificuldade para ter proximidade, tanto é que fizeram uma movimentação para me tirar da casa, né?", diz a sister, que mudou sua concepção sobre Laís.

"Quando eu conheci as meninas cara a cara, no toque, eu me apaixonei por Laís. Ela me conquistou com o jeito dela. Ela é muito original, incrível. Naturalmente acabei me tornando amiga dela, não foi planejado. Antes de entrar na casa, eu achei que ela e a Bárbara se aproximavam da Jade por interesse, por ela ser uma boa jogadora, uma estrategista. A Jade tem duas pontes dentro da casa: o quarto Lollipop e o quarto Grunge, por meio do Pedro Scooby e do Paulo André. Para ela é muito cômodo, ela consegue tirar vantagem disso".

Torcida

Mas, no final das contas, Larissa está feliz por sua participação. "Foi muito gratificante viver tudo aquilo. Eu dei o meu melhor onde eu achei que poderia ter dado, dentro das minhas possibilidades", diz a pernambucana, que agora torce por Linn da Quebrada.

"Eu admiro vários participantes, que, na minha concepção, acho que jogam muito bem, mas no momento a minha torcida é para a Lina. Ela é muito coração, muito aberta, e ela sabe jogar. É uma pessoa incrível, com quem eu me dei muito bem desde quando eu estava na casa de vidro até o momento da minha saída".

Planos

Larissa, que já é bastante conhecida no TikTok, pretende continuar o trabalho nas redes sociais. "Eu quero trabalhar bastante porque entrei no BBB com a meta de proporcionar o melhor para a minha família. E não é porque eu não consegui um prêmio de R$ 1,5 milhão que eu vou deixar de fazer isso aqui fora. Vou seguir com essa meta até eu conseguir alcançá-la. Espero continuar meu trabalho com redes sociais, porque é o que eu amo fazer. Vou agarrar com unhas e dentes toda as oportunidades".