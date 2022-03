Paulo Vieira faz piada com o sumiço da imagem de Tiago Abravanel da vinheta do ’BBB 22’ - Reprodução

Publicado 03/03/2022 08:22

Rio - O quadro "Big Terapia", comandado por Paulo Vieira nesta quarta-feira, analisou Larissa Tomásia, a sexta eliminada do "BBB 22". O humorista também aproveitou para brincar com a desistência de Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, do reality show.

"O neto do vovô não aguentou mais.. É Carnaval, Brasil! Inclusive o Carnaval esse ano está igual ao BBB: está tendo, mas não como a gente queria", iniciou Paulo Vieira, fazendo uma referência a marchinha "A Pipa do Vovô Não Sobe Mais".

Em seguida, Paulo Vieira falou sobre o sumiço da imagem de Tiago Abravanel da vinheta do "BBB 22". "O pessoal falou que ele foi cortado da vinheta, mas não foi. Olha direito", pediu o humorista, que inseriu na edição uma imagem muito rápida de Tiago, assim como o SBT faz com os produtos Jequiti.

Já na participação de Larissa, Paulo Vieira falou que a eliminada da semana era um "oferecimento de Vyni e Eli". "A nossa convidada de hoje é um oferecimento de Vyni e Eli: pensou em amizade de centavos? Pensou em Vyni e Eli", brincou o humorista, que também questionou Larissa sobre seu interessem em Paulo André e o apelido Talarissa.

"Mais ou menos.. O PA ele é lindo, né?", respondeu a ex-sister, que também falou sobre o "Lariverso", a versão de Larissa para o "BBB". "É um BBB divertido, descontraído e de muitos memes. Eu esqueci o principal que era passar isso para o público no meu raio-x: Oi, galera, eu estava mentindo, era só uma estratégia", finalizou a eliminada.