Equipe de Natália se pronuncia sobre rumores de gravidez: ’Sem nexo’ - Reprodução Internet

Equipe de Natália se pronuncia sobre rumores de gravidez: ’Sem nexo’Reprodução Internet

Publicado 03/03/2022 07:46

Rio - A equipe que cuida das redes sociais de Natália Deodato se manifestou sobre os rumores de que a participante do "BBB 22" tenha feito um teste de gravidez no confessionário do reality show. Segundo o perfil de Natália no Twitter, os boatos são "sem nexo".

fotogaleria

"Está sendo fomentada na internet e na imprensa uma notícia sobre um possível pedido de teste de gravidez feito pela Natália para a produção do BBB. Essa informação não procede e é sem nexo algum. Assistindo aqui de fora, temos 38 câmeras onde conseguimos comprovar através da movimentação da Natália na casa e de suas respectivas conversas com outros participantes, que nunca foi feito um pedido de teste de gravidez no confessionário e, que ela também nunca especulou sobre isso", disseram os representantes da sister.

"Respeitem nossa Natália. Ela é livre, inteligente e cuidadosa. Enquanto não houver provas concretas de algo, não solidifiquem suas certezas", concluíram.

Os rumores de que Natália estaria grávida surgiram depois que ela começou a fazer sexo com Eliezer no programa. A relação mais recente dos dois aconteceu há cerca de uma semana. Na primeira vez em que transou com Eliezer, Natália pediu para Vyni pegar um preservativo na despensa da casa.