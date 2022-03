Paulo André e Arthur Aguiar - Reprodução/Globo

Publicado 03/03/2022 08:03 | Atualizado 03/03/2022 08:05

Rio - Paulo André pegou todo mundo de surpresa ao assumir o karaokê de sua festa do líder no "BBB 22" para cantar em homenagem a Laís. No reality, o atleta vive affair com a influenciadora Jade Picon, uma das principais amigas da médica.

Ao lado de Arthur Aguiar, PA cantou a música "Cedo ou Tarde", clássico da extinta banda NXZero, em homenagem à médica, que perdeu o pai pouco antes de entrar no confinamento. Ele também citou a perda de um grande amigo recentemente.

"Quero cantar em homenagem a Laís. Todo mundo já perdeu alguém na vida. Essa música tem uma letra muito bonita, sei que é uma dor infinita e eu sei o que é um pouco porque no ano passado eu perdi meu melhor amigo em um acidente", disse o atleta antes de cantar.

O PA homenageando o pai da Laís e um amigo dele que faleceu. #BBB22 pic.twitter.com/L3B4yoNMQr — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 3, 2022