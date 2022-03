Jade Picon, Laís Caldas e Paulo André - Reprodução/Globo

Jade Picon, Laís Caldas e Paulo AndréReprodução/Globo

Publicado 03/03/2022 08:27 | Atualizado 03/03/2022 08:43

Rio - Jade Picon e Laís Caldas conversaram com Paulo André durante a festa desta madrugada no "BBB 22" e tentaram convencê-lo de mudar de quarto. Atualmente, ele dorme no Grunge com os amigos, mas elas querem levá-lo para o Lollipop, que perdeu quatro integrantes nas últimas semanas.

fotogaleria

"Tu tá no Lollipop comigo", disse Laís. "Vem para o Lollipop", pede Jade. "Não quero sair, não. Não estou a fim de sair não. Quero ficar no game", respondeu PA, que na formação do último paredão teve de desempatar os votos entre Douglas Silva e Larissa.

"Tu vai ver esse jogo virar. Aguarde! Olha o pensamento da galera. Olha isso!", disse Laís, levando os três a dar risada. "Não é pensamento, é o que está acontecendo", respondeu o atleta. "O Brasil está vendo essa humilhação", completou a médica novamente. Jade não disse nada, apenas observou.