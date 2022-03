Vinicius e Eliezer - Globo

05/03/2022

Rio - A paz está selada entre Eliezer e Vinicius no "BBB 22". Durante a festa da noite desta sexta-feira, Eslovênia ajudou os amigos a fazerem as pazes. Nos últimos dias, eles não estavam se falando praticamente e Vyni chegou a dizer que se afastaria. Eli o chamou de "pirracento".

Ainda no começo da festa, durante show de Pedro Sampaio, que foi atração junto de Gloria Groove, os dois chegaram a dançar coladinhos, mostrando uma possível reconciliação. Eles se emocionaram e quase se beijaram.

Logo depois, na pista de dança, Eslovênia fez um pedido ao abraçar Eli e Vyni para selar a paz definitivamente. "Sem mimimi, escutou, Vinicius? E você (Eliezer) vá atrás quando quiser também". "Já fui muito, ele não quer", respondeu Eliezer

Na sequência, a ex-Miss disse que o cearense estava confuso, pois cada pessoa sente as emoções de forma diferente. "Se vocês não se cuidarem, pra mim o sentido de cuidar aqui dentro acabou. Prometem, meninos?", pediu ela.

"Eu acho nós dois a relação mais pura nesse programa, mas ele não pensa isso", respondeu o carioca. "Eu penso sim, quem falou que eu não penso?", prosseguiu Vyni;

Eslô ainda deu uma lição de moral em Eli. "Vou falar uma coisa que falei pro Vini hoje, nós só temos o agora, Eli. Não temos tempo pra birra, pra briga, principalmente quando a gente ama, porque eu sei que você ama o Vyni e que ele te ama...", argumentou.

"Eu amo mesmo, amo de verdade", garantiu Eli, interrompendo a fala de Eslô. "Eu amo mais do que você me ama", respondeu Vyni. "Então se abracem", pediu Eslô. Os três se abraçaram em seguida.

Já no final da festa, o cearense terminou fazendo cafuné no amigo carioca no quarto Lollipop. "Eu não sei porque eu gosto tanto dele. Não sei explicar, eu só gosto", disse ele para Eslovênia.