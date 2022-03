Laís discute com Arthur - Reprodução/Globoplay

Laís discute com Arthur Reprodução/Globoplay

Publicado 05/03/2022 17:18

Rio - Após ganhar a prova do anjo e colocar Laís, Eslovênia e Lina no monstro , Arthur Aguiar teve um desentendimento com a médica que não gostou de ser escolhida para o castigo da semana.

"Aguente as consequências depois", disse Laís após receber o colar do monstro. "O jogo é isso", respondeu o cantor. "É, isso. Escolhas, igual você falou", rebateu a médica. Já irritada, a médica provocou Arthur enquanto ele decidia o terceiro castigado. "Não pipoca não. Fica ai em cima do muro", disparou.

O cantor escolheu Linn da Quebrada para o castigo e comentou a irritação de Laís. "Não adianta ficar put*, mano. Você me deu o primeiro monstro e é isso aí, pô", disse. "É, te daria o segundo, o terceiro, o quarto...", rebateu a médica. "É isso, é um jogo, tá tudo certo...Não adianta você ficar put*", frisou Arthur.

"Então pronto, não adianta bater boca!", afirmou Laís. "É isso e vamos até o fim! Eu estou disposto a isso", garantiu o cantor. "Eu também", retrucou a médica. Confiante, Arthur relembrou que já voltou de algumas berlindas. "Eu já bati três vezes lá e voltei", cutucou.

"Ah, e está se achando o fod*o por isso?", perguntou Laís. "Não, não estou me achando não, mas você quer ir até o fim então vamos", disse o cantor. "Acha que é o fod*o lá fora, então vamos!", desafiou. "Vamos!", disse Arthur.