Publicado 05/03/2022 13:39

Rio - A noite não terminou muito boa para Paulo André e Jessilane. Os brothers discutiram no final da festa que virou a madrugada deste sábado no "BBB 22" por causa de troca de votos ao longo do reality show.

Jessi justificou voto em conjunto quando foi necessário votar com Linn, Nat e Tiago no confessionário há algumas semanas. "Não foi uma coisa que a Lina decidiu. Eu decidi, a Natália decidiu ou o Tiago decidiu. Nós quatro decidimos juntos", disse a professora. "Para mim, era óbvio que ia acontecer isso", respondeu oa tleta. "Assim como para mim você foi óbvio", retrucou Jessi.

Na sequência, então, PA justificou a indicação de Linn da Quebrada ao paredão em sua última liderança. Também tentou argumentar sobre o veto contra Jessi e Linn na última prova do líder. "Óbvio, não. Tem 16 pessoas na casa, e três pessoas estão me atacando desde o começo do jogo, independente de quem votou em uma semana ou outra. Toda semana uma de vocês estão me atacando. Tem 16 pessoas na casa e não tenho indisposição com ninguém. Três pessoas estão querendo me colocar no Paredão e me colocaram. Aí, eu pego o Líder e você queria que eu fizesse o quê? Colocar uma pessoa para me indispor ou atacar a pessoa que está me atacando? Isso é óbvio", declarou ele.



"Óbvio. Você está sendo óbvio. Na primeira semana, em quem você votou?", questionou Jessi. "Eu nem te conhecia, Jessi. A primeira semana não tem nada a ver, e você votou em mim também", retrucou PA.

O affair de Jade Picon pede para conversar com a amiga de Natália em outro momento por ela estar "alterada", mas a sister prosseguiu com seu discurso e o questionou sobre votos no jogo mais uma vez. "Em quem você votou na segunda semana?", questionou ela.

"Não foi em você", garantiu PA, mas ela relembrou que o voto foi público. "O voto foi aberto na sala e você votou em mim", lembrou Jessi. "Porque eu queria desempatar o jogo. Não tem nada a ver", justificou o atleta. "Você nem sabia", retrucou a professora. "Lógico que sabia. O Arthur estava comigo. Eu estava contando", prosseguiu ele. "Você imaginou", provocou ela, antes de cada um seguir para um quarto distinto.