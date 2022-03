Jade Picon no 'BBB 22' - Reprodução/Globo

Jade Picon no 'BBB 22'Reprodução/Globo

Publicado 06/03/2022 08:43 | Atualizado 06/03/2022 09:03

Rio - Quem atendesse o Big Fone deste sábado, teria uma surpresa dupla: ir direto ao paredão e indicar mais um brother para a sétima berlinda do "BBB 22". Ao ouvir o toque do telefone, Jade Picon correu e chegou primeiro. Agitada, ela recebeu o recado do Big Boss, soube que estava emparedada e não titubeou ao indicar seu maior rival no jogo, Arthur Aguiar.

"Eu e você no Paredão. Bora?", disse a influenciadora ao ator, que estava deitado na área externa da casa e não atendeu o Big Fone porque estava dormindo. "Não deu tempo. Estava dormindo. Foi muito rápido", lamentou o marido de Maíra Cardi.

Jade contou que seguiu sua intuição para permanecer perto do Big Fone. Apesar de não saber da dinâmica oficial do programa, ela estava preocupada com a possibilidade de Arthur atendê-lo e indicar Laís Caldas, uma de suas principais parceiras no jogo.

"Se eu fiquei sentada três minutos foi muito. Foi quase nada. Eu vi ele deitado, voltei para pegar a minha água e fiquei sentada. Não fui nem à academia... Era para eu atender. Se ele atendesse, ia mandar a Laís ir. Igual ela falou hoje", disse ela.

Assim, Jade e Arthur são os primeiros emparedados da semana. A formação final será realizada na noite deste domingo, ao vivo, conduzida por Tadeu Schmidt.