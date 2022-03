Paulo André e Jade Picon no 'BBB 22' - Globo

Publicado 06/03/2022 09:58 | Atualizado 06/03/2022 09:58

Rio - Depois de atender o Big Fone, ir direto ao paredão e puxar Arthur Aguiar para a berlinda, Jade Picon colocou Paulo André na parede ao perguntar de qual lado o atleta olímpico está. PA vive romance com influenciadora e é grande amigo do ator. No entanto, eles são grande rivais no jogo.

"E aí, PA? Qual vai ser? Fica Jade ou Fica Arthur", questionou Jade ao affair. "Fica PA", respondeu o atleta, esquivando-se da pergunta. "Ah, você vai junto com a gente...", retrucou a influenciadora, que já havia colocado Arthur Aguiar no paredão nas duas vezes em que foi líder.

Jade: e aí PA? fica Jade ou Arthur?

Paulo: "vai ser fica PA" correu da reposta mais do q nas olimpíadas #BBB22 pic.twitter.com/acit9ieSxC — katarina Garces (@kat_prin) March 6, 2022