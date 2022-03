Anitta é atração da festa Carnarildy - Divulgação

Publicado 06/03/2022 09:17 | Atualizado 06/03/2022 09:20

Rio - Após Jade atender o Big Fone, ser emparedada e puxar Arthur Aguiar para a berlinda, não foi só a casa do "BBB 22" que ficou alvoroçada, a web também. O nome dos rivais no game foi parar entre os assuntos mais comentados no Twitter e até a cantora Anitta deixou a sua opinião sobre a disputa entre a influenciadora e o ator: os dois precisam ficar "a favor do entretenimento".

"Todo mundo concorda que a favor do entretenimento não tem que sair nem Jade nem Arthur agora, gente?", postou a "Girl From Rio" no Twitter, recebendo uma chuva de respostas sobre a pergunta.

"Que entretenimento ela dá além de se achar o tempo todo? Esse 'BBB' flopou, aceitem.. Único entretenimento será ver o tombo dessa arrogante e soberba", respondeu um internauta. "Infelizmente vão tirar a Jade porque é mulher, bem-sucedida e com a ficha limpa. Esse é o Brasil que vivemos", argumentou outro.

que entretenimento ela da além de se achar o tempo todo? esse bbb flopou, aceitem.. unico entretenimento será ver o tombo dessa arrogante e soberba — Astrogildo Pafuncio Astolfo (@RCabrobro) March 6, 2022

Infelizmente vão tirar a JADE, pq é mulher, bem sucedida e com a fixa limpa.

Esse é o Brasil que vivemos. — (@DiegoVieiracam3) March 6, 2022

Mas, para a artista, há uma exceção: caso Linn da Quebrada seja a terceira emparedada da berlinda, Jade é a indicada para sair. "Se for a Lina, ela vai sair porque não pode sair os dois? Tem que sair a Jade, sim", provocou um seguidor. "Pois temos essa exceção aí simmmm

Pois temos essa exceção aí simmmm — Anitta (@Anitta) March 6, 2022