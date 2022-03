Jade diz que Arthur não teria coragem de colocá-la no paredão - Reprodução

Publicado 08/03/2022 08:06 | Atualizado 08/03/2022 08:35

Rio - A noite desta segunda-feira foi marcada por mais um jogo da discórdia no "BBB 22". Desta vez, a dinâmica pedia que os brothers apontassem apenas uma outra pessoa como a mais incoerente da casa. Com quatro citações, Eliezer ficou com o título de brother mais incoerente. Lucas, Arthur Aguiar, Jade Picon e Douglas Silva foram citados duas vezes, enquanto Jessilane e Gustavo foram citados apenas uma vez cada um.

'Não tenho medo da Jade'

Laís apontou Arthur Aguiar como a pessoa mais incoerente da casa e questionou o ator sobre sempre focar nela ao invés de ter Jade como alvo. A sister citou o castigo do monstro e as votações em paredões para justificar seu discurso. "Eu nunca tive a oportunidade de colocar ela direto no paredão, um voto nela não faria sentido", respondeu Arthur.

"Eu não tenho medo nenhum da Jade, meu medo dela é zero. Eu não tive nenhuma oportunidade de fazer alguma coisa. Sobre não ter arrancado ela do vip, a questão não é medo, é consciência. A gente está num lugar onde a gente convive com várias pessoas, tem várias pessoas na xepa. As pessoas contam pão, contam ovo, contam comida. Eu não vou simplesmente tirar ela do vip e colocar ela na xepa e afetar oito pessoas pra que eu me sinta grandão e lacrei. Pra mim isso não faz o menor sentido", disparou o ator.

"Agora se ela estivesse no meu lugar e teria me colocado, isso é problema dela e da consciência dela", finalizou.

Contra a parede

Jade escolheu Arthur como pessoa mais incoerente da casa e o colocou contra a parede perguntando se ele teria coragem de indicá-la ao paredão caso tivesse atendido ao Big Fone. "Se você atendesse o big fone, você teria me puxado? Você iria ter coragem?", perguntou a influenciadora. "Se fosse o momento, sim, teria. Não é coragem, é questão de estratégia", rebateu Arthur.

"Você não teria coragem, e amanhã você vai ter a resposta", disparou Jade, fazendo referência ao paredão desta terça-feire em que uma pessoa será eliminada.

Apelativo

Gustavo citou Jade como incoerente e disse que os 30 segundos que a influenciadora teve para defender a sua permanência na casa foram "os 30 segundos mais apelativos" que ele já viu na vida.

"Ontem eu me senti muito incomodado porque eu achei os 30 segundos mais apelativos que eu vi nesse programa. Se você é uma pessoa bem resolvida financeiramente, ótimo. Porr*, tu conseguiu tua independência financeira com 20 anos", disse Gustavo. "13 anos", interrompeu Jade. "Melhor ainda. Tu é fod* pra caralh*. Isso eu admiro pra caramba", continuou o rapaz.

"Você tem que defender sua posição no jogo e você é uma jogadora forte. E, naquele momento, você foi apelativa. Não sei se foi desespero, mas se você vai doar pra cinco, pra 10, pra 15 instituições de caridade, é uma coisa. Por você ter esse discurso forte sempre, de ser uma mulher forte e chega na hora de se defender e se utiliza de um negócio que não deveria nem ser mencionado... O que cada um vai fazer com o dinheiro do prêmio não cabe a ninguém. Se utilizar disso pra se defender, eu achei incoerente com sua personalidade forte no jogo", completou.

"Meu prêmio aqui é outro, é toda a experiência que eu ganhei desde o momento que eu pisei naquela porta, todo o processo que eu passei. Eu quero usar toda essa experiência como um veículo pra algo maior pra poder ajudar outras pessoas", rebateu Jade.

"Se eu tivesse falado que eu ia usar o meu prêmio pra construir uma casa pra minha família, eu tenho certeza que você não falaria que teria sido apelativo. E pronto, e é isso que eu quero fazer com meu prêmio. Se eu ganhar, eu vou doar R$ 1,5 milhão pra cinco instituições diferentes brasileiras", continuou a influenciadora digital.

"Mas isso você pode fazer sem prêmio também", respondeu Gustavo. "E eu faço", disparou a sister. "Se pra você eu fui incoerente, ok. Pra mim, eu fui coerente com a minha verdade e com o meu coração", finalizou a influenciadora.

gustavo ontem e hj foi o maior ato da edição gerou entretenimento pos paredão q rendeu hj no jogo da discordia, O HOMEM DISPAROU!!!#bbb22 pic.twitter.com/7KEjxCD3Ig — (@Vinhanseo) March 8, 2022