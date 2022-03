Jade Picon está no paredão do ’BBB 22’ - Reprodução/Gshow

Publicado 08/03/2022 14:25

Rio - Os leitores de O DIA acreditam que a influenciadora digital Jade Picon deve ser a sétima eliminada do "BBB 22" no paredão que vai ao ar na noite desta terça-feira. Jade disputa com Arthur Aguiar e Jessilane Alves a preferência do público e também a chance de ganhar R$ 1,5 milhão.

Na enquete do DIA, a influenciadora digital recebeu 7006 votos, contra 634 votos de Jessilane Alves e apenas 346 de Arthur Aguiar. No total, a enquete teve 7.986 votos.