Turma da Mônica causa polêmica ao comentar BBB 22 nas redes sociais - Reprodução Internet

Publicado 08/03/2022 12:01

Rio - O "BBB 22" está dando o que falar nas redes socias. Além do público em geral, atores, jornalistas, influenciadores e até marcas têm comentado sobre os acontecimentos da casa mais vigiada do Brasil. Foi o que aconteceu com o perfil oficial da Turma da Mônica no Twitter.

"Será que o Vyni vai cair de novo?", perguntou o perfil oficial da Turma da Mônica, na noite desta segunda-feira, durante o jogo da discórdia no reality show. "Errou a conta? Qual o sentido de uma conta infantil comentar um programa de entretenimento que nem infantil é?", perguntou um seguidor.

O perfil oficial dos quadrinhos de Maurício de Sousa logo se manifestou. "Primeiramente, não foi coelhada. Mas é preciso esclarecer que Twitter não é pra criança e a infantilização das marcas nas redes sociais desumaniza quem está do outro lado: pessoas. A MSP respeita e tem compromisso com várias gerações que cresceram com a Turma. Beijo, gente", disseram os administradores do perfil.