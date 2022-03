Laís e Arthur fazem as pazes após o jogo da discórdia - Reprodução

Laís e Arthur fazem as pazes após o jogo da discórdiaReprodução

Publicado 08/03/2022 09:03 | Atualizado 08/03/2022 09:19

Rio - Laís e Arthur Aguiar sentaram para conversar após o jogo da discórdia e, pelo visto, a rivalidade entre eles chegou ao fim. Logo no começo do bate-papo, Arthur lembrou que recebeu o castigo do monstro por causa da médica. "Não pensei que você fosse vir para cima de mim", disse o ator.

"O Tadeu [Schmidt] falou no início, mas, no impulso eu não lembrei [da consequência]. Não quero que você pense que fui com o intuito de 'ah, é o Arthur e vou tirar'. Eu nem estava lembrando. Qualquer pessoa que estivesse com a última placa, eu iria eliminar, como estratégia", afirmou a médica.

Em seguida, Laís começou a chorar e pediu desculpas pelas desavenças que tiveram no programa. "Eu te alfinetei mesmo e eu poderia ter mesmo ficado calada. Eu não gostei do que eu fiz. Você retrucou e a gente acabou discutindo ali em algo que nem deveria ter acontecido", disse Laís, recordando a ocasião em que Arthur foi anjo e deu o castigo do monstro para ela.

Laís também falou que sabe diferenciar o jogo das relações e disse que quer conhecer a família do ator. "Eu queria me aproximar do Arthur pra conhecer ele e a vida dele. Não tive oportunidade de ter essa troca e pensei que talvez lá fora pudesse ser tarde. Sua filha é linda e maravilhosa, quero conhecer sua mulher. Você é um pai e um homem maravilhoso", afirmou.

Arthur também se emocionou e pediu desculpas para Laís. "Também quero te pedir desculpas. Quando você falou em 'consequências' [durante o último castigo do monstro], me deu um gatilho. Poxa, já aguentei muitas consequências lá fora, de coisas que fiz e coisas que não fiz. Quando você falou, eu pensei 'velho, que consequências, sendo que já aguentei muita coisa?", disse.

Laís finalizou a conversa pedindo para abraçar o brother. "Posso te abraçar?", perguntou. "Claro", respondeu Arthur.