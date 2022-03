Luana Piovani e Pedro Scooby - Reprodução

Luana Piovani e Pedro Scooby Reprodução

Publicado 08/03/2022 17:24

Rio - Pedro Scooby gravou o podcast do líder na tarde desta terça-feira e contou como decidiu participar do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. Na ocasião, ele disse que recebeu o apoio de Luana Piovani, sua ex-mulher e mãe de seus três filhos, Bem, Dom e Liz.

fotogaleria

"Tive que organizar tudo com a mãe deles. Queria também agradecer à mãe das crianças. Luana, obrigado por ter ajudado, por ter compreendido eu ter feito essa escolha e de alguma forma ter ajudado nessa escolha também. Acredito que agora você esteja com as crianças, espero que vocês estejam dando muito amor para as crianças", afirmou.

O surfista também agradeceu a ajuda de sua esposa, Cintia Dicker, e exaltou a modelo. "À minha mulher que ficou esse primeiro mês com as crianças, cuidando, dando muito amor. Óbvio, nunca vai substituir a mãe, mas você [Cintia] é uma mãezona sim para os meus filhos, dá muito carinho, muito amor e a própria mãe deles sabe disso", destacou.

No podcast, Scooby deixou claro que não foi fácil aceitar o convite para participar do 'BBB 22'. Ele, inclusive, teve que abrir mão de uma etapa do mundial de ondas gigantes. "Cada escolha é uma renúncia", pontuou. Mas, depois de ter rejeitado um primeiro convite para uma outra edição, o surfista resolveu se jogar nessa experiência: "Eu fiquei pensativo porque bateu tantas vezes na porta e eu não quis vir. Se tava batendo de novo, era porque eu tinha que estar aqui dentro, viver essa experiência, e eu aceitei".