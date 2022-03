Susana Vieira declara torcida para Jade Picon, no 'BBB 22' - Reprodução/Instagram/Globo

Publicado 08/03/2022 21:36

Rio - Susana Vieira segue comentando os acontecimentos do "BBB 22" e, nesta terça-feira (8), a atriz usou suas redes sociais para defender Jade Picon, que disputa o paredão da semana contra Arthur Aguiar e Jessilane. A artista citou as qualidades da influenciadora e questionou a possibilidade de que a paulista deixe o reality show com rejeição, como apontou enquete realizada entre os leitores do DIA

“Olá, Boninho! Tudo bem querido? Estou tão decepcionada hoje, dia de paredão, dia que Jade vai sair e vai sair com tanta rejeição. Gente, mas por quê? Vocês podem me dizer por quê?”, perguntou Susana em vídeo publicado no Instagram.

Em seguida, a atriz reconheceu os erros da influencer e lembrou da rivalidade com o Arthur, que seria uma pessoa "querida" pelos fãs do reality. No entanto, Susana voltou a afirmar que não vê sentido em eliminar Jade e ainda citou o Dia Internacional da Mulher, comemorado hoje.

"Você em casa, cite vários defeitos de Jade. Cite pelo menos dez defeitos pra vocês tirarem ela agora. Hoje é Dia Internacional da Mulher, amor, eu não posso deixar de ver todas as qualidades de Jade. Corajosa, não tem papas na língua, diz o que quer, se coloca, não perde a calma, não perde a educação, não lava a louça", listou a artista.

Susana concluiu o vídeo defendendo a permanência de Jade e Jessilane: "Eu não vou pedir pra nenhuma das duas mulheres saírem, tá bom? Quem não gostou, não gostou”, disparou. Entre os comentários de fãs e amigos, Elba Ramalho foi uma das pessoas a se posicionar a favor da eliminação da influencer.

"Ah, Suzana querida, a Jade nasceu em berço de ouro, diamante, safira, esmeralda… Nunca pegou numa vassoura na vida nem lavou um prato; a vida tem sido generosa com ela, mas tudo isso seria mais bonito se ela fosse humilde! A voz do povo é a voz do povo: vamos ouvir", pediu a cantora antes de encerrar registrando o carinho pela atriz: "Te amo", concluiu.

Jade Picon enfrenta o paredão desta semana após atender o Big Fone, no último sábado, e ser colocada direto na berlinda. A modelo ainda teve a oportunidade de puxar Arthur Aguiar para a disputa, enquanto Jessilane foi indicada pelo Líder Pedro Scooby.

