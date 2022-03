Gustavo - reprodução da TV Globo

Publicado 08/03/2022 17:57

Rio - Arthur Aguiar, Douglas Silva, Gustavo e Paulo André aproveitaram o dia ensolarado para curtir a piscina da casa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, nesta terça-feira. No local, o marido de Maíra Cardi, que disputa o paredão com Jade Picon e Jessilane, nesta terça-feira, contou para os brothers sobre uma conversa que teve com Laís sobre a digital influencer.

“Aqui é um jogo de ‘achismos’. ‘Tem duas pessoas que estão contra mim. Eu acho que ela é mais forte do que você’. Eu falei para a Laís. Aí ela: ‘você me acha fraca?’. E eu falei: ‘Você não é fraca, só acho ela mais forte do que você’”, afirmou o ator.

Em seguida, Arthur ainda lembrou do discurso da influencer para defender a permanência na casa. Na ocasião, ela disse que doaria o prêmio de R$1,5 milhão para instituições de caridade. “Eu estou realmente confiante e acho que o discurso dela foi muito apelativo, não tem como isso não ter batido errado”. Gustavo, então, detonou a digital influencer. “É a falsa humildade. Tem condição de doar 1 milhão e meio? Show!”.