Publicado 08/03/2022 19:32

São Paulo - "Arthura ou surta". Após criar single para Manu Gavassi no "BBB 20", Dennis criou uma nova música para declarar torcida a Arthur Aguiar na edição atual do 'Big Brother Brasil'. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o DJ fez uma nova versão de "Dançarina", de Pedro Sampaio, e cantou: "Jade vem para cá".

No vídeo, ele misturou passagens de Arthur Aguiar dançando e as falas dele sobre o que comeu em uma festa. Nos comentários, a conta oficial do ator pediu para os fãs votarem para Jade Picon sair "ao som do novo hit". "Sem desfocar, votem com tudo", diz a conta.

"Jade vem se desconstruir aqui fora, porque aí dentro da casa Jadeu, vem pra cá", disse uma internauta nos comentários.

Arthur Aguiar enfrenta o paredão contra Jade Picon e Jessilane Alves. O ator enfrenta a quarta berlinda no reality show e foi indicado pela influenciadora após ela atender o Big Fone.

A reportagem é de Luiza Lemos, do iG.

Veja o vídeo: