Jade Picon participa do ’Mais Você’ nesta quarta-feiraReprodução

Publicado 09/03/2022 13:56 | Atualizado 09/03/2022 13:59

Rio - Jade Picon foi a sétima eliminada do "BBB 22" com mais de 80% dos votos na noite dessa terça-feira. Em sua participação no "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga, nessa quarta-feira, a sister descartou uma possibilidade de romance com Paulo André fora do programa.