Luana Piovani reprodução do instagram

Publicado 09/03/2022 09:26 | Atualizado 09/03/2022 09:31

Rio - Luana Piovani não curtiu muito a eliminação de Jade Picon do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, na noite desta terça-feira, Dia Internacional da Mulher. A atriz usou o Instagram, na manhã desta quarta-feira, para criticar o fato de Arthur Aguiar, que traiu a esposa Maíra Cari diversas vezes, permanecer na atração.

"Meu primeiro comentário sobre esse reality: vocês viram o que fizeram? Não, né? Vocês tiraram uma mulher no Dia Internacional da Mulher, e deixaram ficar na casa um rapaz que traiu a sua esposa muitas vezes. Não que a gente tenha que ter raiva do rapaz. Afinal de contas, a mulher dele ama ele. São felizes, graças a Deus. Mas é só para vocês pensarem na atitude de vocês, porque pensar é bom, viu, gente? A cabeça não existe só pra gente ter cabelo bonito, não", destacou.

Em seguida, Luana disse que Jade Picon foi 'crucificada' por revelar que doaria o prêmio de R$1,5 milhão, caso vencesse o 'BBB 22'. "Vocês crucificaram uma mulher porque ela disse que doaria o prêmio. Gente, ela é muito nova. Ela fez isso na melhor intenção. Pode jogar pedra em mim e nela porque somos privilegiadas, que é o que todo mundo adora fazer, mas imagina se ela tivesse falado que ela ia para as Maldivas, para Paris ou que ela ia gastar o dinheiro fazendo uma viagem com todas as amigas dela, bebendo e fazendo muita bagunça. Todo mundo ia crucificá-la novamente. Vocês crucificam todo mundo. Por isso que Jesus não volta. Parabéns", opinou.



Por fim, a apresentadora ainda deu uma alfinetada no ex-marido, Pedro Scooby. É que o surfista disse que os homens não deixariam mulheres fazerem nada na casa mais vigiada do Brasil, nesta terça-feira, já que era o Dia Internacional da Mulher. "Eu vi várias pessoas me marcando num discurso superquerido e divertido do Pedro falando 'não vamos deixar as mulheres fazerem nada, a gente cuida de tudo e elas não vão ter que se mexer'. É o que todo homem faz no Dia da mulher, dá uma rosa, chocolate, um cartão, mas o Pedro nem prato da mesa tirava na minha época, as roupas estavam sempre no chão", recordou.