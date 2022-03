Douglas Silva e Pedro Scooby - Reprodução/Gshow

Douglas Silva e Pedro Scooby Reprodução/Gshow

Publicado 09/03/2022 19:47

Rio - Durante conversa na área externa da casa do "Big Brother Brasil 22", Pedro Scooby comentou com Douglas Silva sobre as suas prioridades dentro do reality show.

fotogaleria "Muito louco, agora está afunilando e você vai começar a votar em gente que você gosta, né? Acho que agora a galera está entendendo melhor a parada de votar", disse o surfista. "Eu gosto de todo mundo, mas é isso, pensando no jogo, no game. Rola o jogo e depois, galera, vamos nos tratar normal com educação", pontuou Douglas. "É isso, uma das minhas prioridades foi embora ontem", falou Scooby, citando a eliminação de Jade Picon.

Douglas revelou que têm cinco pessoas como prioridades no jogo e Scooby citou Arthur Aguiar como uma pessoa que agora é sua prioridade. "O meu só tem quatro agora, engraçado, a pessoa que eu menos esperava, está virando prioridade, que é o Arthur", contou.