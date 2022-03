Boninho promete entrada de dummy no 'BBB 22' em visita surpresa - Reprodução/Instagram/Globo

Publicado 09/03/2022 18:49

Rio - Os participantes do "BBB 22" não imaginam a surpresa que vem por aí! Boninho usou o Instagram, direto de sua viagem à França, para anunciar que um dummy deve entrar na casa mais vigiada do país, na tarde desta quinta-feira (10). O objetivo é dar um susto nos brothers e sisters que suspeitam de que Jade Picon tenha sido eliminada, na última terça-feira, em um paredão falso e retornará ao programa.

"O pessoal mandou uma ideia para a gente, e a minha galera adorou. Alguém vai voltar para a casa? Não, é só uma piada, mas acho que vocês vão adorar", avisou o diretor de variedades da TV Globo. "Se é para trollar pode me chamar!", acrescentou na legenda da postagem.

De acordo com Boninho, a equipe do perfil Gina Indelicada é responsável pela ideia que deve agitar o "BBB 22" após a saída de Jade no segundo maior paredão da história do reality . A brincadeira deve relembrar o retorno de Carla Diaz ao "BBB 21", depois de ser "eliminada" em um paredão falso.