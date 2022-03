Jessi, Linn e Laís conversam - Reprodução/Gshow

Jessi, Linn e Laís conversam Reprodução/Gshow

Publicado 09/03/2022 16:50

Rio - A saída de Jade Picon acendeu um alerta em Jessi, Laís e Linn. Durante bate papo na academia, as sisters começaram a planejar um paredão formado apenas por homens. Após a saída da influenciadora, Linn da Quebrada é a única mulher do camarote que permanece no reality show.

fotogaleria "Gente, olha a quantidade de mulher que tem aqui: cinco! É gravíssimo isso", notou Laís. "E o mais surreal, é que estamos falando, 'nossa, agora somos 13', mas éramos para ser 15 ainda", disse Jessi, em referência à expulsão de Maria e a desistência de Tiago Abravanel.

"E não saiu nenhum homem do camarote", afirmou a médica. "Vamos fazer um paredão essa semana só de vips?", sugeriu Jessi. "Só de camarotes? Vamos. O Lucas ainda não foi...e o Scooby também não...", completou Laís.

A médica seguiu traçando estratégias e sugeriu formar um paredão com os homens do quarto grunge. "Aí já é cruel demais", frisou Jessi. "São amigos, né? Calma", concordou. "Não é nada mal também, né?", afirmou Linn. "Mas imagina se fosse eu, você e Natália?", rebateu a professora. "Acho que a galera gosta muito do Scooby", opinou a cantora. "Acho que há controvérsias lá fora", concluiu Laís.