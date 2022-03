Naiara Azevedo debocha do quarto Lollipop após eliminação de Jade Picon - Reprodução/Instagram/Globo

Naiara Azevedo debocha do quarto Lollipop após eliminação de Jade PiconReprodução/Instagram/Globo

Publicado 09/03/2022 15:03

Rio - A eliminação de Jade Picon, nesta terça-feira (8), deixou seus aliados no "BBB 22" bastante abalados. Fora do reality show, Naiara Azevedo usou suas redes sociais para fazer uma brincadeira em tom de deboche com os membros da aliança formada no quarto Lollipop.

fotogaleria

"Pobre, pirulito. Póbi, póbi. Tem problema não, gente, temos vários aqui", ironizou no vídeo, usando o nome do quarto traduzido para o português. No registro compartilhado em seu Twitter, Naiara ainda aparece com uma maquiagem semelhante ao estilo usado por Jade durante sua participação no programa, deixando claro para quem enviou a indireta.

PIRULITO DE MILHÕES pic.twitter.com/dV50BT0h4u — Naiara Azevedo (@Naiarazevedo) March 9, 2022

Em seguida, a cantora destacou que o vídeo não passava de uma brincadeira e desejou sucesso para a sétima eliminada do reality. "Fim de jogo, fim das brincadeiras e vida que segue. Jade, te desejo muito sucesso e muita luz", declarou.

Jade Picon foi eliminada do "BBB 22" com 84,93% dos votos no paredão disputado contra seu rival Arthur Aguiar e Jessilane. Com 698.199.078 votos, este foi o segundo maior paredão da história da atração, perdendo apenas para o paredão entre Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez no "BBB 20".