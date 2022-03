Leo Picon dá cantada em Rafa Kalimann ao vivo - Reprodução

Publicado 09/03/2022 11:23

Rio - Jade Picon foi a sétima eliminada do "BBB 22" no paredão desta terça-feira. E, na madrugada de quarta, a influenciadora conversou com Rafa Kalimann no "Bate-Papo com o Eliminado", da Rede BBB. Leo Picon, irmão de Jade, entrou em uma chamada ao vivo para matar a saudade da influenciadora, mas acabou chamando atenção por dar várias cantadas em Rafa Kalimann.

"Você aprova o cunhado Paulo André?", perguntou Rafa para Leo, fazendo referência ao romance entre Jade e o atleta no reality show. "P.A. maravilhoso. E eu quero saber de você, Jade. Você aprovaria a Rafa como sua cunhada?", disparou Leo Picon, arrancando gargalhadas da irmã.

"Vai ano, vem ano... ele não desiste", disse Rafa, aos risos. "Queria falar uma coisa, estou morrendo de saudade de você, louco para te abraçar... E eu nem estou falando com você, Jade. Eu estou falando com a Rafa", brincou Leo.