Jade Picon participa do ’Mais Você’ nesta quarta-feira - Reprodução

Jade Picon participa do ’Mais Você’ nesta quarta-feiraReprodução

Publicado 09/03/2022 09:52 | Atualizado 09/03/2022 10:56

Rio - A influenciadora digital Jade Picon tomou café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você" desta quarta-feira. Durante o bate-papo, Jade falou sobre sua participação no "BBB 22" e sua eliminação no paredão de terça, contra Arthur Aguiar e Jessilane Alves. A jovem de 20 anos contou que ficou emocionada com o discurso do apresentador Tadeu Schmidt e também agradeceu as palavras carinhosas de Ana Maria, que disse que ela marcou a temporada.

"Muito diferente ver assim em uma outra perspectiva. Discurso emocionante do Tadeu. Fiquei muito feliz que você falou que eu marquei a temporada também", disse Jade. "Meu coração fala um pouco por mim nesse momento, disparadíssimo. Eu sonhei com o discurso do Tadeu, eu sonhava que eu não conseguia ouvir, só sentir o coração batendo muito forte. A hora que ele fala seu nome é um choque, mas é o momento em que você resgata forças de onde não existe. Você vê que eu escuto meu nome, mas ao mesmo tempo dou uma respirada e pronto. É um momento que você tem que se segurar. Me despedir das pessoas foi bem intenso", completou.

Jade contou que não estava segura de se salvar do paredão contra Arthur, mas disse que "pagou pra ver" ao atender o Big Fone. "Esse que é o ponto, eu não tinha certeza de que eu ganharia. Eu tinha certeza que eu tinha feito a coisa certa de acordo com a minha visão do jogo. Eu tinha uma rivalidade que eu queria que fosse resolvida. Eu paguei pra ver", disse ela.

Questionada sobre o motivo de ter recusado um abraço de Arthur ao se despedir dos brothers, Jade foi sincera e disse que não tinha "vontade e nem abertura". "Mas é 100% essa coisa do jogo. Lá dentro eu tinha claro que tinha o jogo e com certeza aqui fora a gente vai conversar porque o jogo fica pra trás, mas lá dentro não tinha como fazer diferente. Eu não tinha vontade nem abertura de dar um abraço nele".

Saudade

Jade voltou a afirmar que o "BBB" foi a melhor experiência de sua vida e contou que vai sentir falta de tudo. "Eu falei na minha entrevista de paredão. Perguntaram do que eu ia sentir falta, eu falei: 'de literalmente tudo'. É uma experiência maravilhosa. Eu sinto falta de tudo das brincadeiras de acordar tendo que correr pro raio x, da piscininha, foi a melhor experiência da minha vida, com certeza".

Paixão?

Ana Maria também contou que algumas pessoas acharam que Jade estava apaixonada por Arthur. "Gente, pelo amor de Deus, que isso? Por favor, eu já estava com um romance dentro da casa. Eu tinha meu grupo, meu namoradinho, meu melhor amigo, meu rival. Nada de paixão. Ele era literalmente meu adversário direto dentro da casa".

Doação

Jade também falou sobre a polêmica que causou ao dizer que doaria o prêmio de R$ 1,5 milhão para cinco instituições de caridade. "Foi um momento que eu quis demonstrar que o prêmio pra mim não seria o dinheiro, mas a experiência. Eu queria usar tudo isso como um veículo para doar, para ajudar", disse a influenciadora, que concordou que, vendo de fora da casa, usar a caridade como justificativa para permanecer no programa não foi tão legal. Ainda assim, Jade ressaltou que dentro do reality show, as coisas são diferentes e que ela não tinha essa visão quando ainda estava no programa.

Laís

Durante o programa, Jade se aproximou muito de Laís. A influenciadora contou que se surpreendeu ao ver o vídeo da amiga pedindo desculpas para Arthur Aguiar. "Me surpreende real ver isso da Laís, porque ela fala de um jeito diferente. Ela não falou pra mim que pediu desculpas pra ele", disse.

Rivalidade unilateral

Ana Maria também leu uma pergunta de um internauta, que quis saber se Jade já percebeu que a rivalidade entre ela e Arthur era unilateral. "Então, eu agora vou querer assistir tudo para ter a visão de telespectador. Mas eu não via unilateral, eu via que era algo que tinha muito respeito. Ninguém ofendeu ninguém. Foi um problema que a gente teve, eu senti um interesse. Ele projetou uma expectativa em mim, em nenhum momento eu cogitei ter ele dentro das minhas prioridades".

Romance

Durante o "BBB 22", Jade se envolveu com Paulo André. O público já estava louco por um beijo entre o casal, mas este momento só aconteceu depois que Larissa entrou na casa e contou sobre as expectativas dos telespectadores. Jade disse que teve uma grande sintonia com o atleta, mas ele não tomava uma atitude. Por isso, quando Larissa falou sobre o assunto, ela tomou a iniciativa.

"A gente tem uma sintonia muito grande. Foi uma coisa que foi crescendo desde a primeira festa, eu já tinha achado ele uma pessoa bacana. Antes de qualquer coisa, ele é muito meu amigo. Toda a casa já foi se mobilizando: 'olha o casal'. Eu sempre falava que estava focada no jogo, foi algo que foi acontecendo. Aqui fora eu sempre costumo ter atitude e lá dentro eu ficava 'será que ele não vai fazer nada?'. Não acho que a gente foi ficar porque a gente soube que aqui fora estava bacana, foi o momento que encurralou e agora vai. Eu tenho vergonha de beijar a pessoa na frente de todo mundo e chamei ele pra ir pro quarto. E foi quando rolou. A gente foi muito carinhoso desde o primeiro beijo até agora um com o outro. Quando ele foi pro paredão eu falei 'gente, eu não posso perder minha conchinha'".

Mas os fãs do casal Jadré não devem esperar um namoro. "Não queria aumentar a expectativa das pessoas que shippam o casal, mas aqui fora vai ser um pouco diferente, pela distância, pela vida que eu levo, pela vida que ele leva. Nós dois trabalhamos muito. Mas é claro que a gente vai se encontrar aqui fora... Acho improvável rolar um namoro, acabei de terminar um namoro longo, quero aproveitar a minha vida. Nós dois somos muito jovens, mas lá dentro me joguei, a gente se envolveu e foi lindo".

Torcida e planos

Jade afirmou que ainda não dá pra saber quem vai ganhar o "BBB 22", já que ainda restam muitos dias de programa. Mas ela contou que torce por Linn da Quebrada. "Difícil essa pergunta, ainda temos 43, 44 dias pela frente, muita coisa muda... Mas eu tenho, sim, as pessoas que estou torcendo. Seria muito interessante a Lina. Torço pelo Pedro, Paulo André, mas a Lina agora é a única mulher camarote lá dentro. Acho que ela tem grandes chances de levar esse premio".

Agora a influenciadora digital só pensa em assistir tudo o que aconteceu e aprender com seus erros e acertos. "Agora eu estou em um período onde eu vou parar, absorver, assistir. Eu aprendi muita coisa lá dentro. Esse vai ser meu primeiro movimento pós-BBB: tentar entender o que eu acertei, o que eu errei pra usar isso como uma ferramenta pra evoluir, melhorar. Agora é bola pra frente, acompanhar o jogo aqui de fora".