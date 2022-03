Lumena Aleluia ironiza rejeição de Jade Picon ao ser eliminada do 'BBB 22' - Reprodução/Globo

Publicado 09/03/2022 22:03

São Paulo - Pelo visto, Lumena Aleluia, da vigésima primeira temporada do "Big Brother Brasil", faz parte dos 84,93% que votaram pela eliminação da influenciadora digital Jade Picon , na noite desta terça-feira (8). "Cadê os fogos?", perguntou a ex-sister logo de cara.

Depois, ao repercutir o resultado da votação anunciado por Tadeu Schmidt, a DJ e psicóloga baiana não escondeu o ar de surpresa: "Nem eu tive essa rejeição toda!", exclamou, referindo-se aos 61,31% dos telespectadores que não aprovaram sua permanência no ano passado.

Vale ressaltar que, em meio à interação com os seguidores do Twitter, ela foi chamada de "rainha", aconselhada a "falar mesmo" e vista como uma ótima opção para comandar "um quadro no 'BBB' descascando o povinho".