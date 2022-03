Arthur Aguiar e Jade Picon - Reprodução Internet

Publicado 09/03/2022 18:14

"Se o paredão foi verdadeiro, ela poderia ter escolhido qualquer pessoa para ter ido com ela. Ela que escolheu o paredão dela, mano", comentou o ator.

"Ela quem escolheu o cara do bate e volta. Que bate no paredão e volta, o cara que quer bater o recorde do Babu, pô. Aí é fod*", brincou Pedro Scooby.