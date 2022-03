Jade Picon abre o jogo sobre sua participação no 'BBB 22' em live nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 09/03/2022 15:51

Rio - Jade Picon conversou com seus fãs pela primeira vez após ser eliminada do "BBB 22" com 84,93% dos votos . A influenciadora de 20 anos realizou uma live no Instagram, nesta quarta-feira (9), em que comentou sua participação no reality show e abriu o jogo sobre como se sentiu ao deixar a casa mais vigiada do país.

"Não foi do jeito que eu imaginei, mas está tudo bem. Foi louco, mas foi intenso. Lá dentro é um mundo paralelo que vocês não têm nem noção. Você acredita no que quer, cria suas paranoias", desabafou a modelo.

Jade ainda comentou seu alto índice de rejeição no segundo maior paredão da história do "BBB", com quase 700 milhões de votos. "Achei que estava cancelada, mas realmente foram as escolhas que bati na tecla, queria ir até o final e ter minha resposta. Está aqui minha resposta e está tudo bem. Lá dentro você escolhe seu método de jogar", destacou.

A irmã de Leo Picon contou que pretende assistir a edição desde o início para reavaliar sua trajetória e acrescentou: "Tenho muito mais para aprender. Peço desculpa por alguma atitude que alguém pode não ter gostado".

Apesar da rejeição causada por sua rivalidade com Arthur Aguiar, Jade garantiu que não se arrepende de aceitar o convite para compôr o elenco "Camarote" do "BBB 22". "De jeito nenhum! Se falasse que ia ter um [BBB] daqui três meses, bora! Se eu me joguei do jeito que fiz, é porque me senti confortável. Foi simplesmente surreal!", afirmou.

"Fui autêntica do início ao fim. O 'BBB' traz a oportunidade de você ver todas as suas qualidades, defeitos, fraquezas, tudo. Você analisar e poder tirar o melhor disso. Aqui fora você consegue assistir e se transformar ainda mais. Sinto que para uma garota de 20 anos, eu fiz tudo o que podia. Eu me sinto muito feliz com minha trajetória, de ter priorizado o jogo, de ter tentado equilibrar o coração com a razão e as estratégias. Tem que ser muito forte para estar lá dentro, estou orgulhosa de mim. Foi mágico", completou a influencer.

Jade aproveitou o momento para esclarecer as dúvidas sobre seu relacionamento com Paulo André, e ressaltou que não pretende continuar o affair fora do reality. "A gente é amigo! Ele foi alguém que deixou minha trajetória leve. A gente se zoava mais do que se beijava. (...) Foi uma companhia maravilhosa. Eu vejo que aqui fora a vida não é um jogo, é totalmente diferente. Quero sim reencontrar ele! Mas não quero deixar expectativa de que vai rolar um namoro aqui fora. Terminei um namoro bem longo ano passado, estava em um momento de me descobrir. Pretendo voltar para a minha vida de solteira."