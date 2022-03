Natália acredita que Linn tenha um poder de influência sobre Jessi. - Reprodução Internet

Publicado 09/03/2022 15:24

Rio - Natália decidiu desabafar sobre sua relação com Jessilane em uma conversa com Eliezer. Além disso, a sister relatou não se sentir confortável com algumas atitudes de Linn da Quebrada.

"Eu relevo tudo. Tem muitas coisas que me magoam, que me deixam chateada e eu relevo. Porque entendo que nossa relação aqui dentro é muito mais do que isso", começou ela falando sobre Jessi.

"Mas a Lina eu já percebi que quando a gente bate, ela tenta apaziguar. Mas quando a gente está bem, a Lina fica tentando meio que puxar mais a Jessi para o lado dela e tenta ficar me excluindo. Às vezes é inconsciente porque pode ser também que a relação dela com a Jessi seja algo mais formidável. Mas eu tenho esse tipo de sensação, sabe? O que me deixou mais nervosa foi que depois que o assunto acabou eu saí, e quando cheguei no banheiro que eu ia escovar o dente, elas estavam novamente falando de mim. Isso me deixou super incomodada", completou Natália.