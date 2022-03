Paulo Vieira e Jade Picon - Reprodução/Instagram

Paulo Vieira e Jade PiconReprodução/Instagram

Publicado 09/03/2022 19:02

Rio - Eliminada no último paredão do "Big Brother Brasil 22", Jade Picon gravou o quadro "Big Terapia" nesta quarta-feira (09) e o humorista Paulo Vieira não perdeu a oportunidade de brincar sobre o paredão falso, hipótese levantada pelos integrantes do quarto lollipop para justificar a saída da influenciadora.

O humorista mostrou os bastidores da gravação nas redes sociais. "Paulo Vieira falando direto do paredão falso", disse no vídeo. "Tudo bem esse quarto aqui pra você, Jade? Ele te comporta? Não repara a bagunça", completou.

"Ai, faltou um closet. Não sei se cabe meus 'lookinhos' aqui. É só até quinta-feira. Eu volto de manhã, né?", respondeu a influenciadora. "Isso. Quinta-feira, tá bom? Vou mandar servir uma aguinha pra senhora, tá tudo certo ai. Um quiroprata... É tipo um spazinho que a gente montou pra você", brincou Paulo Vieira.