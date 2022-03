Arthur conta sua história de vida para Pedro Scooby e Paulo André - Reprodução

Publicado 09/03/2022 08:20

Rio - Arthur Aguiar voltou do paredão contra Jessilane Alves e Jade Picon, na noite desta terça-feira, e logo em seguida bateu um longo papo com Pedro Scooby sobre sua história de vida. O ator falou sobre sua carreira na natação, a entrada para o teatro, a passagem pela Record e depois a chegada na TV Globo. Em determinado momento, o surfista perguntou pela "fase difícil" de Arthur.

"2017. É uma construção, mano. Coisa que aconteceu ao longo da minha vida, desde infância. Coisas que eu fui vendo, vivendo e aquilo foi entrando dentro de mim", disse o ator. "A história é um pouco pesada, mas depois eu te conto os detalhes. O motivo, porque aconteceu, de tudo. Desde o início da minha vida, do que aconteceu e o que me fez... O que fez acontecer", completou.

Pedro Scooby insistiu em saber o que aconteceu. "Você vai falando por alto sem se aprofundar. Se for coisa que não pode falar, eu respeito", disse o surfista. "É pesado", respondeu Arthur. O ator, então, começou a falar sobre como evoluiu após o episódio das traições a Maíra Cardi e como tudo contribuiu para que ele se tornasse "um novo homem".

"O que me fez virar a chave foi que o fato de eu ter causado essa dor na minha esposa, na mãe da minha filha, que era uma pessoa que eu precisava continuar vendo e falando. Eu vi o que eu tinha feito, o que uma ou várias atitudes minha tinham causado nela. Então, quando eu olhei para aquilo, foi onde eu consegui enxergar que eu tinha sido responsável por aquilo", começou.

Ele também falou sobre como toda a história poderia afetar sua filha. "Se a gente já não está junto, isso afeta a nossa filha, porque ela não pediu pra vir ao mundo. Ela [Maíra] não queria ser mãe, mas foi por minha causa e agora a gente já não está mais junto, a minha filha não vai ter a oportunidade de conviver com a gente junto", continuou.

"Mano, é quando você começa a ter a responsabilidade e se apropriar dos danos que você está causando, não só em você, porque eu causo dano nela e em mim também. Mas pô, se eu causo só em mim, tudo bem, mas se eu estou causando nela e na minha filha que não tem nada a ver com isso, aí o buraco começa a ficar muito fundo. Então, eu mudei por causa da milha filha, depois por ela [Maíra] e depois por mim", disse.

Após escutarem a história de Arthur, Scooby e Paulo André se mostraram felizes por terem conhecido mais do ator. "Pô, maneira a tua história. Muito interessante. Bom que você se resolveu e se abriu pra contar ela pra gente. Irada a história", finalizou Scooby.

Arthur Aguiar é casado com a ex-BBB e coach Maíra Cardi. O casal tem uma filha, Sophia. Maíra descobriu cerca de 16 traições do ator e eles chegaram a ficar separados por um tempo. No entanto, eles retomaram o relacionamento após a mudança de comportamento a qual Arthur se referiu na conversa com Scooby e Paulo André.