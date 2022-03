Laís e Gustavo descobrem edredom molhado de xixi no quarto Grunge - Reprodução

Publicado 10/03/2022 08:05

Rio - Laís e Gustavo foram dormir juntos em uma das camas de casal do quarto Grunge após a festa o líder, na madrugada desta quinta-feira, e acabaram tendo uma surpresa desagradável. Ao notar que um dos edredons estava molhado, Laís resolveu cheirá-lo. "Xixi", disse a sister, assustada.

Gustavo duvidou da namorada e também resolveu cheirar o edredom. "Putz, está todo mijado", exclamou. "Será que foi por isso que o Eli e a Natália deitaram na outra cama?", perguntou. Douglas também entrou nas especulações e disparou: "Foi a Jessi que mijou". "Não, não fui eu não", disse a professora de Biologia. Ela chegou a afirmar que não estava se sentindo bem, mas garantiu que não faz "esse tipo de coisa".

Depois de algum tempo, Gustavo voltou ao assunto. "Cheiro de xixi, urinol, sentindo o cheiro do canal aqui". Mesmo com a descoberta do xixi, ele e Laís apenas trocaram o edredom e deitaram na cama mesmo assim.