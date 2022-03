Arthur Aguiar conta que Maíra Cardi sugeriu que ele entrasse solteiro no ’BBB 22’ - Reprodução

Arthur Aguiar conta que Maíra Cardi sugeriu que ele entrasse solteiro no ’BBB 22’Reprodução

Publicado 10/03/2022 07:46

Rio - Arthur Aguiar se emocionou durante a festa do líder Pedro Scooby, na noite desta quarta-feira, ao escutar a música "Te Assumi Pro Brasil", da dupla Matheus e Kauan. O ator conversou com Paulo André e disse o quanto é grato por Maíra Cardi não ter desistido do relacionamento deles mesmo após as traições.

fotogaleria

"Ela não desistiu de mim. Isso não tem preço. Ela é muito fod*", disse Arthur. "Não tem preço mesmo", respondeu PA. "Só ela seria capaz depois de tudo de sustentar tudo e falar tipo 'Eu amo ele, vou continuar com ele'. E é o que eu sempre falo, não é que ela vai continuar comigo, porque eu não sou a mesma pessoa. Tá ligado? Ela está com outra pessoa. Outros pensamentos, outra energia, outra postura. Eu sou só o mesmo CPF. Agradeço muito a ela por não ter soltado a minha mão", continuou o ator.

Arthur também contou que, quando ele recebeu o convite para o "BBB", os dois já estavam juntos mas ainda não tinham assumido a reconciliação publicamente. "Quando eu recebi o convite ela me apoiou muito e ela virou pra mim e falou assim: 'Você quer entrar solteiro?' Eu falei que não. Ela falou: 'A gente não precisa terminar, você vai entrar e o público não precisa saber que a gente está junto. Ai se acontecer alguma coisa eu não falo nada", relembrou.

O brother recusou a proposta. "Não. Quero entrar casado. Com todo mundo sabendo que eu estou casado com você. Aí ela perguntou se eu tinha certeza, que para ela não seria um problema. Eu disse que queria entrar casado. Como era recente, ela ainda se preocupou… vai que acontece alguma merd*, né? Só que eu estava muito seguro de mim, de quem eu era… de quem eu sou hoje. Então, em nenhum momento passou na minha cabeça… será? Não! vou entrar com você casado", disse.

"Imagino que pra ela seja difícil porque ela já peitou todo mundo e assumiu [o relacionamento]. Ai vai que eu entro aqui e cag* no pa* todo, então foi uma defesa. Mas, como eu estava muito seguro de mim eu peitei sabe? Mas o bom disso tudo é chegar hoje e saber que ela está orgulhosa de mim", finalizou.