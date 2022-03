Natália e Eliezer - reprodução da TV Globo

Natália e Eliezerreprodução da TV Globo

Publicado 10/03/2022 11:41

Rio - O papo entre Eliezer e Natália esquentou durante a festa do líder do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, na madrugada desta quinta-feira. Os dois falaram sobre as relações sexuais que tiveram na casa e a designer de unhas provocou o empresário ao dar uma declaração pra lá de picante.

O assunto começou quando o 'casal' estava na pista de dança. “O que você achou da última vez?”, questionou Natália. “Do sexo? Bom pra car*lho”, respondeu o brother. “Lá fora, eu só quero fazer uma coisa com você, nem que seja uma vez só. Só não vale se apaixonar”, brincou a designer de unhas. “Me apaixonar? Eu sou blindado”, rebateu o empresário. “Sei não, depois da minha sentada, você vai ficar ‘molinho, molinho’”, provocou a sister.