Paulo André encara a câmeraReprodução

Publicado 11/03/2022 11:06 | Atualizado 11/03/2022 11:24

Rio - Paulo André e Gustavo deram uma de Paulo Ricardo e levaram os internautas à loucura ao lançar um verdadeiro olhar 43 para a câmera do "BBB 22" durante a prova do líder, que começou na noite de quinta-feira e ainda está em andamento na manhã desta sexta. Na internet, os telespectadores estão em polvorosa fazendo montagens com os momentos em que os brothers encaram a câmera.

"Gente, pelo amor de Deus, o Twitter está me testando com o Gustavo e o PA", brincou uma pessoa. "O PA e o Gustavo encarando a câmera era tudo que eu precisava ver pra seguir em frente nessa manhã. Eles foram meu cropped", se divertiu uma fã.