Jade Picon usa o famoso biquíni de crochê em gravação no Rio de Janeiro - Reprodução/Instagram

Jade Picon usa o famoso biquíni de crochê em gravação no Rio de JaneiroReprodução/Instagram

Publicado 11/03/2022 16:34 | Atualizado 11/03/2022 16:36

Rio - Fora do "BBB 22", Jade Picon reservou um espaço em sua agenda para curtir uma praia no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (11). A influenciadora participou de uma gravação externa para o "Fantástico" do próximo domingo e elegeu o biquíni de crochê com estampa florida que viralizou durante sua participação no reality show.

fotogaleria

A sétima eliminada desta edição usou os Stories do Instagram para mostrar o look do dia e brincou: "Bom dia, terei uma gravação externa hoje que precisaria de biquíni. Tem outro que eu poderia usar? Existe?", questionou. "Crochêzinho está de volta! Só não tem o [chapéu] bucket porque deixei lá na casa com os meninos. Biquíni que virou tendência, fantasia de carnaval", destacou Jade nos vídeos em que exibe a barriga trincada.

Jade Picon deixou o "BBB 22", na última terça-feira, ao ser eliminada com 84,93% dos votos no segundo maior paredão da história do reality. Após a eliminação, a modelo compartilhou uma reflexão em suas redes sociais: "Sou a essência de uma mulher com alma de loba. Vivo com garra e coragem diante das minhas emoções, meus acertos, meus erros, meus sorrisos e minhas lágrimas".

Confira: