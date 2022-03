Equipe de Paulo André rebateu postagem em que Felipe Neto critica a participação do atleta em prova de resistência - Reprodução/Globo/Instagram

Publicado 11/03/2022 18:03

Rio - Enquanto os participantes do "BBB 22" seguem na prova de resistência na disputa pelo Líder da semana, o lado de fora da casa continua agitado. Nesta sexta-feira (11), a equipe que administra as redes sociais de Paulo André não gostou de uma postagem feita por Felipe Neto, em que o youtuber critica o fato do brother competir nas dinâmicas de resistência, considerando seu histórico como atleta.

“Se alguém ganhar essa prova do P. A eu vou ficar bem surpreso. Repito que considero errado colocar atleta profissional em prova de resistência. Ainda mais do atletismo! Mas tudo é possível”, começou o influenciador. “Só para deixar claro que minha opinião é baseada em puro achismo e provável burrice. Tem muito baladeiro de rave que aguenta 40h de ‘tuts, tuts’, quicando e gritando, fumando vape e virando tequila”, completou Felipe, em postagem no Twitter que já apagou.

Em seguida, os responsáveis pelos perfis de Paulo André responderam a declaração do youtuber: “Então, Felipe, o BBB é feito de provas de lógica, agilidade, resistência, sorte... Exatamente para ficar igual para todo mundo, né? Acho que errado mesmo é dizer que ele não deveria participar. E ah, tantas provas aí de resistência foram ganhas por pessoas que ninguém imaginava, né?”, alfinetaram.

