Douglas é o sétimo eliminado da prova do líder Reprodução/Globoplay

Publicado 11/03/2022 17:02

Rio - Douglas Silva foi desclassificado da disputa pela liderança do "Big Brother Brasil 22" após resistir por mais de 17 horas. O ator carioca admitiu que cochilou durante a prova do líder e recebeu um aviso do Big Boss anunciando que ele deveria deixar a disputa.

Horas antes de Douglas ser desclassificado, os internautas comentaram sobre os cochilos tirados pelo brother durante a prova do líder . Após a saída do ator da disputa, os administradores de suas redes sociais se pronunciaram sobre o ocorrido.

"Gente, o DG foi eliminado pela dormida que ele deu antes da voz entrar. Antes disso ele tinha dado umas pescadas (e várias pessoas também deram). E não precisam se preocupar, que ele já tá lá na casa e a prova segue pra quem deve seguir", escreveu.

Prova do Líder #BBB22:

Douglas Silva é o sétimo a deixar a disputa #RedeBBB pic.twitter.com/KjSCvnAvGK — Big Brother Brasil (@bbb) March 11, 2022