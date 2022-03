BBB

Jade Picon veste biquíni de crochê em gravação para o 'Fantástico': 'Virou tendência'

Eliminada do 'BBB 22', a influenciadora ostentou a barriga trincada nas redes sociais e brincou com o look: 'Tem outro que eu poderia usar?'

Publicado 11/03/2022 16:34 | Atualizado há 40 minutos