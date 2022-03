Lucas durante a prova do líder do 'BB 22' - Reprodução da TV Globo

Publicado 11/03/2022 23:05 | Atualizado 11/03/2022 23:08

Rio - Poucos minutos após a saída da cantora Linn da Quebrada, a Prova do Líder da semana do "BBB 22" foi encerrada com quase 24 horas de duração na noite desta sexta-feira (11). Como explicado antes do início da competição, os três últimos competidores disputaram a liderança em uma prova de sorte e o participante vencedor foi Lucas Bissoli.



Antes de Linn, Arthur Aguiar havia desistido da prova de resistência após 21 horas de 33 minutos da disputa. Antes de abandonar a dinâmica, o ator havia se queixado de vontade de ir ao banheiro.

Susto mais cedo

O estudante de medicina surpreendeu os internautas ao fazer movimentos estranhos e falar sozinho durante a atividade. Alguns usuários do Twitter acreditam que ele teve alucinações. Outros até brincaram com um novo apelido do brother: 'Barão da Piradinha'.

"O Lucas está tendo alucinações", comentou um internauta. "Gente o #Lucas tá doidão meu pai! Ele tá delirando real", destacou outro. "Mais uma personalidade do Barão: veio aí o Barão da Piradinha", brincou um terceiro.