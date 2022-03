Natália ouve conversa de PA e Arthur Aguiar atrás da porta - Reprodução Internet

Natália ouve conversa de PA e Arthur Aguiar atrás da portaReprodução Internet

Publicado 12/03/2022 08:54

Rio - Após o fim da prova de resistência Paulo André e Arthur Aguiar estavam conversando no quarto grunge. O ator estava explicando para o atleta o motivo de ter dito que iria deixar a competição e acabar permanecendo. Natália não perdeu tempo e ficou atrás da porta ouvindo atentamente a conversa dos brothers. Depois de terminar de escutar o bate papo, a sister retornou para o quarto do líder.

fotogaleria

"Só tinham saído três, mano, falei: 'Cara, não condiz com todo o meu discurso de, tipo, tem que ter muita vontade de estar aqui, me jogo, me comprometo, dou meu máximo'. Não fazia sentido, mano, eu sair naquela hora. Aí eu comecei a orar, parei, pedi pra Deus", Disse Arthur.