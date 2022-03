Lucas conversa com Eslovênia sobre seus alvos para o paredão - Reprodução Internet

Lucas conversa com Eslovênia sobre seus alvos para o paredãoReprodução Internet

Publicado 12/03/2022 09:16

Rio - Após Lucas ganhar a prova do líder na noite dessa sexta-feira (11), as estratégias de voto já estão a todo vapor. Em um conversa com Eslovênia, o estudante de medicina revelou dois alvos para indicar ao paredão e fez com que a modelo se mostrasse bem animada com o cenário. O brother tem como opção de indicação Paulo André e Pedro Scooby.