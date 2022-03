Paulo André fica irritado com desfecho da prova do líder - Reprodução Internet

Publicado 12/03/2022 11:51

Rio - Paulo André não ficou nada feliz com a produção do "BBB 22" por decidir a prova de resistência através de um sorteio. Em um conversa com Pedro Scooby, Arthur Aguiar e Douglas silva, o atleta demostrou sua insatisfação em relação ao desfecho da competição.

"Fiquei quase 24 horas pra porr* da prova ser decidida em sorteio? Era mais fácil ter saído antes e não ter essa decepção. Não tem como não ficar p*to. Fiquei 24 horas inteiro pra não ganhar o bagulho. Pô, qual é mano? Estou muito inteiro. Se botassem 48 horas, eu ficava mais 48 horas. Porra, sortear? Sacanagem demais! Sorteio é fod", disparou Paulo André.